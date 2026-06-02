Unilever Aktie
|47,56EUR
|-0,63EUR
|-1,30%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Analysten Alexia Howard und Callum Elliott beschäftigten sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme des Lebensmittelsparte durch den US-Konzern McCormick. Die geplante Verschmelzung habe offenbar keine der beiden Aktionärsgruppen zufriedengestellt. Die pessimistische Einschätzung sei wohl, dass es sich vorerst um "totes Kapital" handeln werde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,31 £
|
Abst. Kursziel*:
40,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,21%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence (dpa-AFX)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
27.05.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)