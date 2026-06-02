Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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02.06.2026 15:02:16

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Privatkundensegment hebe den Internetportalbetreiber von den Wettbewerbern ab, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Untersuchung. Es mache mittlerweile ein Drittel des Umsatzes und des Gewinns des Konzerns aus ? nicht nur durch den Verkauf der Abonnements, sondern auch durch die Monetarisierung privater Inserate und damit verbundener Umzugdienstleistungen wie Bonitätsprüfungen oder Umzuganfragen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 13:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76,20 € 		Abst. Kursziel*:
18,11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
75,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,97%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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