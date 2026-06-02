Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Privatkundensegment hebe den Internetportalbetreiber von den Wettbewerbern ab, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Untersuchung. Es mache mittlerweile ein Drittel des Umsatzes und des Gewinns des Konzerns aus ? nicht nur durch den Verkauf der Abonnements, sondern auch durch die Monetarisierung privater Inserate und damit verbundener Umzugdienstleistungen wie Bonitätsprüfungen oder Umzuganfragen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 13:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
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Unternehmen:
Scout24
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
76,20 €
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Abst. Kursziel*:
18,11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,97%
|
Analyst Name::
Annick Maas
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KGV*:
-
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