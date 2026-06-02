Unilever Aktie
|47,92EUR
|-0,27EUR
|-0,55%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,38 £
|
Abst. Kursziel*:
37,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
27.05.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
20.05.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)