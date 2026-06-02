Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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02.06.2026 13:21:13

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,38 £ 		Abst. Kursziel*:
37,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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