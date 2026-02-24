FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET



