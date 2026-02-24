Enel Aktie

9,84EUR 0,16EUR 1,67%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

24.02.2026 08:46:45

Enel Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9,84 € 		Abst. Kursziel*:
-13,61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,57%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

