Enel Aktie

9,99EUR 0,19EUR 1,91%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 19:37:28

Enel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi nahm nach dem jüngsten Kapitalmarkttag der Italiener am Mittwoch Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um etwa zwei Prozent per annum an./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,01 € 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten