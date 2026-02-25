Enel Aktie
|9,99EUR
|0,19EUR
|1,91%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi nahm nach dem jüngsten Kapitalmarkttag der Italiener am Mittwoch Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um etwa zwei Prozent per annum an./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,01 €
|
Abst. Kursziel*:
14,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
