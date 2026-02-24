Enel Aktie

9,83EUR 0,16EUR 1,64%
Enel

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

24.02.2026 10:46:51

Enel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten mit ihrem Kapitalmarkttag die Latte noch höher gelegt, schrieb Peter Crampton am Montagabend./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,84 € 		Abst. Kursziel*:
11,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,88%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

