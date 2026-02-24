Enel Aktie
|9,83EUR
|0,16EUR
|1,64%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
24.02.2026 10:46:51
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten mit ihrem Kapitalmarkttag die Latte noch höher gelegt, schrieb Peter Crampton am Montagabend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,84 €
|
Abst. Kursziel*:
11,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,88%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
