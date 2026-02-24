LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten mit ihrem Kapitalmarkttag die Latte noch höher gelegt, schrieb Peter Crampton am Montagabend./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT



