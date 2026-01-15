Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche./mis/ag
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
9,34 €
Abst. Kursziel*:
9,25%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
9,35 €
Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
KGV*:
-
