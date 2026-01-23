Eni Aktie

16,60EUR 0,18EUR 1,11%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

23.01.2026 07:37:07

Eni Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach einem Gespräch mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sie komme zu dem Schluss, dass der Ölkonzern weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial berge, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen für das vierte Quartal an die Zwischenberichte anderer Sektorunternehmen an./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,48 € 		Abst. Kursziel*:
21,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Analysen zu Eni S.p.A.

07:37 Eni Overweight Barclays Capital
14.01.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 Eni Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 16,56 0,84% Eni S.p.A.

