Eni Aktie
|16,71EUR
|0,29EUR
|1,75%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:06
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|16,68
|1,57%
