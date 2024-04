NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 11,75 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die regulatorischen Änderungen bezüglich der europäischen Stromnetze seien ein Treiber für einen Sektor, der für die Energiewende gut aufgestellt sei, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spanien werde in den nächsten 18 Monaten wahrscheinlich den größten Aufschwung bei den Reformen erleben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.