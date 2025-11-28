EssilorLuxottica Aktie

309,30EUR -3,50EUR -1,12%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

28.11.2025 08:31:06

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab. Beim Brillenkonzern EssilorLuxottica verweist sie auf die Dynamik der Produkt-Pipeline, die 2026 für ein zweistelliges Wachstum sorgen sollte./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
309,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
309,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,54%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

