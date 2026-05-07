HENSOLDT Aktie
|77,30EUR
|-3,46EUR
|-4,28%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Auftragsdynamik klar positiv herausgeragt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,88 €
|
Abst. Kursziel*:
9,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,43%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Analysen zu HENSOLDT
|20:51
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|06.05.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
