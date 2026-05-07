HENSOLDT Aktie

77,30EUR -3,46EUR -4,28%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.05.2026 20:51:38

HENSOLDT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Auftragsdynamik klar positiv herausgeragt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,88 € 		Abst. Kursziel*:
9,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,43%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:51 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
12:28 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
11:06 HENSOLDT Buy Warburg Research
06.05.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
06.05.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
