Fresenius Aktie

47,87EUR 0,75EUR 1,59%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

02.02.2026 12:50:29

Fresenius SECo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius mit einem fairen Aktienwert von 57 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten erwartet den Ausblick der Bad Homburger auf 2026 ohne größere Überraschungen, wie er am Montag vor dem Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. "Die Entschuldung wirkt sich weiter positiv aus, aber das Tempo verlangsamt sich."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
47,83 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
47,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

