Fresenius Aktie
|47,79EUR
|0,67EUR
|1,42%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
02.02.2026 08:54:59
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien in Verjüngungskur, und der Markt preise zu wenig Wachstumspotenzial ein, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,37 €
|
Abst. Kursziel*:
16,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,79
|1,42%
