Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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07.05.2026 12:24:12

Fresenius SECo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach den Zahlen zum ersten Quartal von 57,00 auf 56,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Klinikbetreibers und Medizinprodukteherstellers. Seine Einschätzung werde gestützt durch die Zuversicht des Managements, die Kommentare zum zweiten Quartal sowie die an Land gezogenen Aufträge. Für 2027 rechne er zudem nicht mit einer auf die Margen drückenden "Helios-Klippe"./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,14 € 		Abst. Kursziel*:
40,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,41%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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