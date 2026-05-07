Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach den Zahlen zum ersten Quartal von 57,00 auf 56,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Klinikbetreibers und Medizinprodukteherstellers. Seine Einschätzung werde gestützt durch die Zuversicht des Managements, die Kommentare zum zweiten Quartal sowie die an Land gezogenen Aufträge. Für 2027 rechne er zudem nicht mit einer auf die Margen drückenden "Helios-Klippe"./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
56,50 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
40,14 €
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Abst. Kursziel*:
40,76%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
40,82 €
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Abst. Kursziel aktuell:
38,41%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
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KGV*:
-
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