LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ein starkes Quartal hinter sich und könne offenbar die steigenden Kosten mit wenig Zeitverzug über höhere Preise an die Kunden weitergeben, schrieb Anil Shenoy am Mittwochnachmittag. Er hob seine Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 2 Prozent an und sieht sich nun 2 Prozent über der Konsensschätzung sowie dem Unternehmensziel. Die Bewertung der Aktie impliziere deutliches Aufwertungspotenzial./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT





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