FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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30.04.2026 08:04:49

FUCHS SE VZ Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ein starkes Quartal hinter sich und könne offenbar die steigenden Kosten mit wenig Zeitverzug über höhere Preise an die Kunden weitergeben, schrieb Anil Shenoy am Mittwochnachmittag. Er hob seine Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 2 Prozent an und sieht sich nun 2 Prozent über der Konsensschätzung sowie dem Unternehmensziel. Die Bewertung der Aktie impliziere deutliches Aufwertungspotenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,06 € 		Abst. Kursziel*:
26,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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