FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ein starkes Quartal hinter sich und könne offenbar die steigenden Kosten mit wenig Zeitverzug über höhere Preise an die Kunden weitergeben, schrieb Anil Shenoy am Mittwochnachmittag. Er hob seine Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 2 Prozent an und sieht sich nun 2 Prozent über der Konsensschätzung sowie dem Unternehmensziel. Die Bewertung der Aktie impliziere deutliches Aufwertungspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
52,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
41,06 €
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Abst. Kursziel*:
26,64%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
40,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
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Analyst Name::
Anil Shenoy
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KGV*:
-
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