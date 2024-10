HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea nach ersten Indikationen für das dritte Quartal von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Umsatz- und Auftragszahlen des Anlagenbauers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund des erhöhten Jahresausblicks habe er seine Prognosen nach oben geschraubt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.