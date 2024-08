NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Anlagenbauers habe sich bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen zuversichtlich mit Blick auf die Marge im Gesamtjahr und die Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr gezeigt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte daher seine Schätzungen - allerdings nur bis zum unteren Ende der Prognose von Gea. Das Unternehmen dürfte weiterhin auf Marktanteilsgewinne schielen./niw/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 18:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 00:45 / EDT



