NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das laufende Jahr sei eine wahre Plackerei für die Industriegüterhersteller, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Es sei von einer schwachen Nachfrage gekennzeichnet, nicht zuletzt auf Endmärkten wie Automobil und Luftfahrt. Gea als Hersteller von Anlagen für die Lebensmittelindustrie dürfte derweil von einem leicht anziehenden Markt für Milchprodukte und einer Erholung in der Lebensmittelverarbeitung profitieren./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 00:45 / EDT



