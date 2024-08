NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach Quartalszahlen des Konkurrenten Schott Pharma auf "Overweight" mit einem Kursziel von 121,80 Euro belassen. Der Pharmazulieferer Schott habe die Erwartungen übertroffen und den Umsatzausblick angehoben, was auch das Vertrauen der Gerresheimer-Aktionäre in eine Erholung des Marktes für Medikamentenverpackungen stärken sollte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit Vorlage der eigenen Quartalszahlen im Juli hätten die Gerresheimer-Titel rund 10 Prozent verloren und seien nun im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 07:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 07:55 / BST





