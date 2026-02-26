GSK Aktie

25,18EUR -0,03EUR -0,12%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

26.02.2026 07:14:34

GSK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,14 £ 		Abst. Kursziel*:
-12,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,94%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

