ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



