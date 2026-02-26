GSK Aktie
|25,18EUR
|-0,03EUR
|-0,12%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,14 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,94%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)