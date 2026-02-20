LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT





