GSK Aktie
|25,42EUR
|-0,03EUR
|-0,12%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,21 £
|
Abst. Kursziel*:
-14,47%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22,21 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,45%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
