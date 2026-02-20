GSK Aktie

25,42EUR -0,03EUR -0,12%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 13:16:17

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22,21 £ 		Abst. Kursziel*:
-14,47%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22,21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,45%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten