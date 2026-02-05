GSK Aktie

24,28EUR 0,10EUR 0,41%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 10:51:44

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1675 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der Briten im viertel Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,75 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,11 £ 		Abst. Kursziel*:
-20,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,07 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,50%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
10:51 GSK Hold Deutsche Bank AG
04.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 GSK Neutral UBS AG