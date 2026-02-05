GSK Aktie
|24,28EUR
|0,10EUR
|0,41%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
05.02.2026 10:51:44
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1675 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der Briten im viertel Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,75 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,11 £
|
Abst. Kursziel*:
-20,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,50%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: GSK legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG