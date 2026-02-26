GSK Aktie
|25,05EUR
|-0,16EUR
|-0,63%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,87 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,14%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,98%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)