GSK Aktie

25,05EUR -0,16EUR -0,63%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

26.02.2026 14:21:57

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,87 £ 		Abst. Kursziel*:
-13,14%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,98%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

