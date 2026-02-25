LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Der Pharmakonzern rechne mit Blick auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck mit einem Umsatzpotenzial von bis zu zwei Milliarden US-Dollar, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Markteinführung dürfte aber erst frühestens 2030 erfolgen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:59 / GMT



