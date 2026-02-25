GSK Aktie
|25,26EUR
|0,09EUR
|0,36%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Der Pharmakonzern rechne mit Blick auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck mit einem Umsatzpotenzial von bis zu zwei Milliarden US-Dollar, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Markteinführung dürfte aber erst frühestens 2030 erfolgen./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,11 £
|
Abst. Kursziel*:
-14,07%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,83%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
