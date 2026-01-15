Hannover Rück Aktie
|243,60EUR
|-1,60EUR
|-0,65%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
244,80 €
|
Abst. Kursziel*:
27,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
243,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,08%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Hannover-Rück-Aktie nach Abstufung unter Druck - auch Munich Re und Allianz schwächer (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)