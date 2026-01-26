Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Hannover Rück Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 294 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
294,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
232,80 € 		Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
234,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,53%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

