Hapag-Lloyd Aktie

125,10EUR -1,80EUR -1,42%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 07:54:36

Hapag-Lloyd Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch vor der Jahresbilanz der Container-Reederei an. Ab 2028 sinken seine Prognosen angesichts der Branchenannahmen für Angebot und Nachfrage. Auch die Aktien des dänischen Konkurrenten Moller-Maersk stuft er nun mit "Sell" ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
126,80 € 		Abst. Kursziel*:
-41,64%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
125,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40,85%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

mehr Analysen
07:54 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
19.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
18.12.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.12.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 125,80 -0,87% Hapag-Lloyd AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:34 Danone Overweight Barclays Capital
08:33 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
08:27 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
08:26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:25 Siemens Underweight Barclays Capital
08:19 KION GROUP Overweight Barclays Capital
08:19 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
08:19 GEA Equal Weight Barclays Capital
08:18 Alstom Underweight Barclays Capital
08:11 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
07:55 TUI Overweight Barclays Capital
07:55 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
07:54 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:53 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:53 easyJet Overweight Barclays Capital
07:44 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
07:42 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07:37 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:36 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
13.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen