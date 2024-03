HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für einen Anstieg des Aktienkurses brauche es ein qualitativ höherwertiges Wachstum, bemängelte Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Konsumgüterkonzerns auf 2024 sei wenig anspruchsvoll, und er schätzt, dass die Markterwartungen nun etwas zurückgehen werden. Im Schlussquartal 2023 sei der Umsatz zwar etwas stärker gewachsen als erwartet, doch das bereinigte Betriebsergebnis sei aufs Gesamtjahr gesehen schwächer ausgefallen als gedacht./tav/stw



