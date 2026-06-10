adidas Aktie

169,50EUR 1,75EUR 1,04%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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10.06.2026 07:12:24

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
167,35 € 		Abst. Kursziel*:
25,49%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
169,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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