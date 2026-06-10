adidas Aktie
|169,50EUR
|1,75EUR
|1,04%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
167,35 €
|
Abst. Kursziel*:
25,49%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
169,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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