Nike Aktie

38,25EUR -0,34EUR -0,88%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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10.06.2026 07:12:59

Nike Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 50,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 44,65 		Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 44,65 		Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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