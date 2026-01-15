Henkel vz. Aktie
|71,56EUR
|-0,88EUR
|-1,21%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,78%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|71,40
|-1,44%
