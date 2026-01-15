Henkel vz. Aktie

71,56EUR -0,88EUR -1,21%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

15.01.2026 10:26:45

Henkel vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72,46 € 		Abst. Kursziel*:
-2,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,78%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
10:26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.01.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
08.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 71,40 -1,44% Henkel KGaA Vz.

