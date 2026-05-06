LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Afonso Osorio spricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gut austarierten Quartal. Vor allem der Umsatz sei besser als gedacht. Der Free Cashflow sei allerdings trotz starker Auftragseingänge schwach ausgefallen./rob/tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.