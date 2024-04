FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte die Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro gelautet. Seine Schätzungen berücksichtigten nun die aktualisierten Geschäftsziele des Rüstungselektronik-Konzerns und die Übernahme des Elektronikspezialisten ESG, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal sollte Hensoldt indes beim Auftragseingang und mit Blick auf den freien Barmittelzufluss herausragend abgeschnitten haben. Die Umsätze dürften in beiden Geschäftsbereichen stabil geblieben sein./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.