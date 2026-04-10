HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1675 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang geht in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht von einer robusten Ergebnisentwicklung aus. Die Signale für das Gesamtjahr dürften aber Anfang Mai angesichts gestiegener Unsicherheit im Fokus stehen, schrieb sie am Freitag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
16,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,32 £
|
Abst. Kursziel*:
23,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name::
Melissa Kuang
|
KGV*:
-
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