HSBC Holdings Aktie
|15,25EUR
|-0,12EUR
|-0,77%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
14.05.2026 06:54:48
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1275 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
13,39 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,78%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
15.05.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.05.26
|Handel in London: FTSE 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
15.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.05.26