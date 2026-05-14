NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1275 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.