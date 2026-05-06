FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Operativ lägen diese leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Robert Noble in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die operativen Umsatzsäulen der Großbank entwickelten sich aber weiterhin stark./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.