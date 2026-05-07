HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal von 1419 auf 1425 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vorsteuerverlust der Großbank liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jason Napier am Mittwochnachmittag. Grundsätzlich seien die geschäftlichen Aussichten weiterhin solide./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,25 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,39 £
|
Abst. Kursziel*:
6,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,22 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
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