HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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07.05.2026 12:12:34

HSBC Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal von 1419 auf 1425 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vorsteuerverlust der Großbank liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jason Napier am Mittwochnachmittag. Grundsätzlich seien die geschäftlichen Aussichten weiterhin solide./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,25 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,39 £ 		Abst. Kursziel*:
6,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,22 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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