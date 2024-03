NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten das insgesamt starke Jahr 2023 des Modekonzerns untermauert, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2024 habe jedoch ihre Prognosen und die Konsensschätzungen verfehlt./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 02:08 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.