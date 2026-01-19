Iberdrola Aktie

18,58EUR 0,03EUR 0,16%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

19.01.2026 09:41:38

Iberdrola SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
18,51 € 		Abst. Kursziel*:
-6,56%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
18,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,89%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

