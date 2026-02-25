Iberdrola Aktie

20,04EUR
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

25.02.2026 10:50:58

Iberdrola SA Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Equal Weight
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16,90 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
19,99 € 		Abst. Kursziel*:
-15,46%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
20,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,67%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

