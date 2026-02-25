LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.