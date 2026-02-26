Iberdrola Aktie
|20,06EUR
|-0,23EUR
|-1,13%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
26.02.2026 10:01:00
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zahlen und Ausblick der Spanier hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
