Iberdrola Aktie
|20,13EUR
|0,18EUR
|0,88%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
25.02.2026 12:57:34
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
20,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,56%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,07
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:03
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:00
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:15
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:02
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|11:01
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|10:53
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|10:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:28
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:11
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:16
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:06
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital