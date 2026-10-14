Iberdrola Aktie
|21,56EUR
|-0,05EUR
|-0,23%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürfte der spanische Versorger solide Kennziffern ausweisen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das von Investitionen angetriebene Wachstums im Netzbereich und robuste Absatzmengen im Bereich Erzeugung und Versorgung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,56
|-0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG