Iberdrola Aktie

21,56EUR -0,05EUR -0,23%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 09:13:57

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürfte der spanische Versorger solide Kennziffern ausweisen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das von Investitionen angetriebene Wachstums im Netzbereich und robuste Absatzmengen im Bereich Erzeugung und Versorgung./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,53 € 		Abst. Kursziel*:
-16,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

mehr Analysen
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 21,56 -0,23% Iberdrola SA

Aktuelle Aktienanalysen

09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen