NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ihr Optimismus für auf die Autobranche ausgerichtete Chiphersteller vom vergangenen Quartal könnte sich als verfrüht erweisen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Aktuelle Daten zeigten, dass sich die Branche in einem Abwärtszyklus befinde./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 15:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.