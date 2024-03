NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der ING den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit gute Nachrichten von der Kapitalmarktveranstaltung Mitte Juni. Die Einstufung beließ Analyst Raul Sinha auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,80 Euro. Die niederländischen Banken drückten sich mit Blick auf die Ausschüttungen an die Aktionäre mittlerweile klarer aus, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit seiner Annahme für den Vorsteuergewinn der ING liege er leicht über der vom Geldhaus erhobenen Konsensschätzung./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 00:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.