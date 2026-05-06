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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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06.05.2026 13:28:58

HelloFresh Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,53 € 		Abst. Kursziel*:
-20,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,32%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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