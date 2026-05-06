HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
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Unternehmen:
HelloFresh
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
3,60 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,53 €
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Abst. Kursziel*:
-20,55%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
4,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,32%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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