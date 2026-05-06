NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.