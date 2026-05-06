Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel bleibe trotz der höheren Treibstoffpreise unverändert, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an eine positive Kursreaktion, auch wenn ein Fragezeichen dahinter stehe, ob der Ausblick im zweiten Halbjahr Bestand haben werde./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,29%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
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