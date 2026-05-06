NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel bleibe trotz der höheren Treibstoffpreise unverändert, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an eine positive Kursreaktion, auch wenn ein Fragezeichen dahinter stehe, ob der Ausblick im zweiten Halbjahr Bestand haben werde./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST



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