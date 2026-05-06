Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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06.05.2026 13:24:04

Lufthansa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel bleibe trotz der höheren Treibstoffpreise unverändert, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an eine positive Kursreaktion, auch wenn ein Fragezeichen dahinter stehe, ob der Ausblick im zweiten Halbjahr Bestand haben werde./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,34 € 		Abst. Kursziel*:
-10,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,29%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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