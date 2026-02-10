Rio Tinto Aktie

80,73EUR -0,06EUR -0,07%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

10.02.2026 11:27:04

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Rio Tinto nach der jüngst abgeblasenen Fusion mit Glencore mit einem Kursziel von 6900 Pence mit "Neutral" wieder aufgenommen. Der Bergbaukonzern dürfte sich nun wieder auf seinen Plan konzentrieren, das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu steigern und Rio zu einem "stärkeren, schlagkräftigeren und einfacheren Unternehmen" zu machen, schrieb Myles Allsop am Dienstag. Für den Aktienkurs erwartet er 2026 eine Seitwärtsentwicklung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70,18 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,68%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
70,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,91%
Analyst Name::
Myles Allsop 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

