AstraZeneca Aktie

159,40EUR 1,55EUR 0,98%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

10.02.2026 10:35:24

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer ersten Einschätzung am Dienstag erneut starke Zahlen des Medikaments Imfinzi hervor. Niedrigere Margen hätten jedoch dazu geführt, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns um acht Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
162,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
138,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

