NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer ersten Einschätzung am Dienstag erneut starke Zahlen des Medikaments Imfinzi hervor. Niedrigere Margen hätten jedoch dazu geführt, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns um acht Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



